«كفى» تحتفل الأسبوع المُقبل بمرور 12 عاماً على انطلاقتها 

تواصل ـ نايف الحربي:

تحتفل جمعية “كفى” للتوعوية بأضرار التدخين والمخدرات في منطقة مكة المكرمة، الأسبوع المقبل، بمرور 12 عاماً على عطائها المجتمعي، ويتخلَّل فقراتها توقيع اتفاقية مع مشروع نبراس للوقاية من المخدرات، بحضور الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ورئيس مجلس إدارة المشروع عبدالإله بن محمد الشريف.

ويرافق الحفل الذي يأتي بمباركة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة الرئيس الفخري للجمعية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ورعاية وتشريف صاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد بن عبدالرحمن وكيل الإمارة لشؤون الحقوق، معرض مصاحب عن جهود الجمعية خلال أكثر من عقد من الزمن وذلك بإحدى قاعات مدينة جدة.

وأكَّد نائب رئيس مجلس إدارة “كفى” عبدالعزيز السيف: أن الحفل يأتي تزامناً مع مرور 12 عاماً على انطلاقة الجمعية، واستهدافها لجميع فئات المجتمع ببرامج في المدارس، والأسواق، والمساجد، والمرافق العامة، والدوائر الحكومية، والعسكرية، والخاصة، وكافة أرجاء المنطقة، انطلاقاً من مركزها الرئيسي بجدة وفروعها في مكة، والطائف، والقنفذة، والليث، وبحرة، والتي أسفرت عن ما يزيد عن ٢٠ ألف مقلع من إدمان التبغ والمخدرات وأكثر من ٨ ملايين مستفيد من برامجها المتنوِّعة وعياداتها الثابتة والمتنقلة.

وبيَّن السيف أن “كفى” أقامت خلال هذه السنوات مركزاً لرعاية وتأهيل المتعافين من الإدمان، ويتبعه برامج رعاية لاحقة، ساهمت بشكل كبير في حفظ المقلعين عن الانتكاسة والعودة إلى الإدمان، عبر أطباء وأخصائيين متخصصين في علاج الإدمان، وبرامج خاصة تقام لهم على مدار العام.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم “كفى”، والمشرف العام على الحفل إبراهيم بن أحمد الحمدان: أن نجاح “كفى” كان بتعاون الجهات الحكومية والخاصة، ورجال المال والأعمال الذين استشعروا أهمية رسالتنا، وقدموا الغالي والنفيس لمساندة هذا الصرح التوعوي لحفظ وتحصين مجتمعنا، وخصوصاً أبنائنا من الوقوع في براثن الإدمان، وتعاطي التبغ اللذين يفتكان بالمجتمع.

إلى ذلك، يشهد الحفل تكريم الرعاة والداعمين للجمعية خلال عملها، وتوقيع شراكات واتفاقيات مع عدد من الجهات ذلك في إطار توعية المجتمع بأضرار التدخين والمخدرات.