القبض على السجين الهارب في حفر الباطن

تواصل – أحمد الشهري – إبراهيم المتعب:

تمكَّنت الجهات الأمنية في حفر الباطن، مساء اليوم الأربعاء، من القبض على السجين الهارب الذي فرَّ من أمام محكمة حفر الباطن أمس الثلاثاء.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن نحيت: “إنه تم ولله الحمد إلقاء القبض على السجين الذي هرب صباح أمس من أمام محكمة حفر الباطن والمتسترين عليه، وذلك بعد تنسيق أمني متقن بين إدارة سجن محافظة حفر الباطن وإدارة الدوريات بالمحافظة”.

وأضاف بن نحيت: أن هروب السجين وكذلك تهريبه، أو مساعدته على الهرب يعد جريمة جنائية يعاقب عليها النظام، موضحاً أن السجين متهم بـ قضايا مخدرات.