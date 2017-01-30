 «الصحة» توضح مخاطر إشعال النار لغرض التدفئة | صحيفة تواصل الالكترونية

«الصحة» توضح مخاطر إشعال النار لغرض التدفئة

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«الصحة» توضح مخاطر إشعال النار لغرض التدفئة

تواصل – خالد العبدلله:

نشرت وزارة الصحة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنفوجرافيك؛ وضحت من خلاله مخاطر إشعال النار لغرض التدفئة، وكيفية إسعاف المصاب.

وذكرت الوزارة: أن خطورة إشعال النار تكمن في غاز أول اكسيد الكربون الذي يتصاعد من الخشب، والفحم، أثناء إشعال النار؛ لغرض التدفئة، أو ما شابه ذلك.

وتتمثل أعراض إشعال النار بحسب ما ورد في تحذير الوزارة،  في الإصابة بالصداع والدوار، وآلام في الصدر، والغثيان والتقيؤ، لافتة إلى أنه قد تتسبب بالوفاة بدون أعراض مسبقة.

ونصحت الوزارة في حالة الإصابة بهذه الأعراض، إلى إبعاد المصاب عن مصدر الغاز، والاتصال السريع بالإسعاف، ولتفادي خطورة التسمم بالغاز يجب أن يكون هناك منفذ لخروج الدخان.

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