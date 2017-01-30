 مجلس التنسيق السعودي التركي يختتم أعمال دورته الأولى | صحيفة تواصل الالكترونية

مجلس التنسيق السعودي التركي يختتم أعمال دورته الأولى

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مجلس التنسيق السعودي التركي يختتم أعمال دورته الأولى

تواصل – واس:

اختتمت في العاصمة التركية أنقرة اليوم أعمال الدورة الأولى من مجلس التنسيق السعودي التركي الذي عقد خلال الفترة من 10 إلى 11 من شهر جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 7 إلى 8 من شهر فبراير الجاري.
ورأس وفد المملكة إلى هذه الدورة وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، فيما رأسها من الجانب التركي معالي وزير الخارجية السيد مولود جاويش أوغلو.
وجرى خلال اجتماعات المجلس بحث سبل تنسيق المواقف السياسية والدبلوماسية والأمنية والعسكرية والدفاعية ومكافحة الاٍرهاب، كما تم مناقشة مجالات الاستثمار والزراعة والبيئة والتجارة والاقتصاد والطاقة والتعليم والإعلام والثقافة وغيرها من المجالات. وفِي نهاية الاجتماعات وقع الجانبان السعودي والتركي محضر نتائج الاجتماعات.

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