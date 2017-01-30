عامل نظافة يتقاضى 20 ألف دولار شهرياً في أمريكا

تواصل – وكالات:

انكشف أمر عامل نظافة بمحطة مترو في سان فرانسيسكو، تقاضى راتباً يزيد عن 250 ألف دولار في العام الواحد، حيث لفتت حركات عامل النظافة، ليانغ تشاو تشانغ، في محطة مترو بسان فرانسيسكو انتباه المحيطين به ورؤسائه في العمل، فقرروا تتبعه عبر الكاميرات، وكشْف لغز اختفائه داخل خزانة متواجدة بالمحطة.

وعلى مدار يومين، أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية التابعة لـ “BART”، أن تشانغ كان يعمل ويكمل مهامه اليومية، ثمَّ يختبئ داخل حجرة تخزين لعدة ساعات في كل مرة.

وعلى الرغم من أن عامل النظافة قد كسب أكثر من 705 آلاف دولار بين عامي 2012، و2015، إلا أن BART لم تكن قد حققت من قبل في بطاقات الوقت الخاصة به.

وقال روبرت فيلنر، من “Transparent California”، لقناة “KTVU”: “هذا غير معقول! إنه مجرد عامل نظافة! الأمر غير منطقي تماماً!”، ومع ذلك فإن هناك تفسيراً، بحسب المدير التنفيذي للنقل لدى “BART”، روي أغيليرا، حيث أوضح أن تشانغ استطاع أن يعمل لساعات طويلة؛ لأنه لم يرفض العمل الإضافي أبداً.

وصرح أغيليرا لقناة “KTVUU” أن: “الناس لا يرفعون أيديهم قائلين: “أريد بعضاً من هذا العمل الإضافي”، أما تشانغ، فقد قبل هذا العمل، لقد عمل بجد، وأكمل مهامه، لذلك أنا أدعم ما قام به”.