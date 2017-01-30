«فلكية جدة»: خسوف «شبه ظل» للقمر في سماء المملكة فجر السبت المقبل

تواصل – جدة:

قالت الجمعية الفلكية بجدة: إن سماء المملكة والمنطقة العربية ستشهد بعد منتصف ليل الجمعة، ومع اقتراب فجر السبت المقبل، حالة خسوف “شبه ظل” للقمر قبل الشروق.

وأشار رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة إلى أن خسوف “شبه ظل” للقمر، هو الأول من خسوفين بسماء المملكة هذا العام، ويستمر 4 ساعات و19 دقيقة.

وأوضح أبو زاهرة: أن هذا الخسوف يحدث عندما يعبر القمر خلال المنطقة الخارجية من ظل الأرض، ويمكن ملاحظة حدوث خفوت ظاهري لبريق سطح القمر عند توقيت الذروة العظمى “منتصف الخسوف”، ولكن القمر لن يختفي.

وأكَّد أن الخسوف سيبدأ في الوقت نفسه، بدخول القمر إلى منطقة شبه ظل الأرض، عند الساعة 1:35 فجراً بتوقيت المملكة (10 مساءً بتوقيت غرينتش)، وخلال الخسوف يصل القمر لحظة البدر المكتمل الساعة 3:33 فجراً (12:33 ليلاً بتوقيت جرينتش)، ويكون بذلك قطع نصف مداره حول الأرض.

وتابع أبو زاهرة: أن الخسوف سيصل ذروته العظمى الساعة 3:45 فجراً بتوقيت المملكة (12:45 ليلاً بتوقيت غرينتش) عندها يكون 99% من قرص القمر واقعاً في شبه ظل الأرض، وفي ذلك الوقت من الممكن ملاحظة خفوت في إضاءة القمر بالنسبة للراصد المتمرس.

وأضاف: “بعد ذلك يبدأ القمر في الخروج من منطقة شبه ظل الأرض إلى أن ينتهي الخسوف الساعة 5:54 فجراً بتوقيت المملكة (2:54 فجراً بتوقيت غرينتش).

وأشار رئيس الجمعية الفلكية بجدة إلى أنه على عكس كسوف الشمس؛ يمكن مراقبة خسوف القمر بالعين المجردة دون الحاجة لأي نوع من الحماية، ولكن يفضل استخدام المنظار الثنائي العينية.