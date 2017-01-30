بالصور.. الفريق «البلوي» يعزي أسرة الشهيد «المحياوي» في ينبع النخل

تواصل- عبدالله الحجوري:

نقل مدير عام حرس الحدود الفريق بحري عوّاد بن عيد البلوي يرافقه قائد حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، اللواء أحمد عبدالله الصيدلاني، عصر اليوم، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد، لأسرة وذوي الشهيد العريف سعد حمدان محمد المحياوي الجهني، أحد أفراد حرس الحدود بقطاع الطوال بمنطقة جازان، الذي استشهد إثر تبادل لإطلاق النار مع الميلشيات المتمردة وهو يؤدي واجبه ومهامه في الذود عن أمن حدود بلادنا الغالية.

وقدم اللواء البلوي، تعازي القيادة، مثمناً الدور البطولي الذي قام به الشهيد وكل زملائه في الحفاظ على أمن بلادنا الغالية من أيدي الحاقدين.

وأكد أنهم حريصون على متابعة أبنائهم ومواساتهم والوقوف معهم جنباً إلى جنب، داعياً الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وغفرانه.