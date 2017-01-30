 تطاول على مواطنة.. إنهاء خدمات مقيم يعمل سائقاً بإحدى شركات التطبيقات | صحيفة تواصل الالكترونية

تطاول على مواطنة.. إنهاء خدمات مقيم يعمل سائقاً بإحدى شركات التطبيقات

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تطاول على مواطنة.. إنهاء خدمات مقيم يعمل سائقاً بإحدى شركات التطبيقات

تواصل – الرياض:

تمكنت هيئة النقل العام، اليوم الأربعاء، من التعرف على سائق يتعاون مع إحدى شركات التطبيقات، بدر منه سوء تعامل ضد إحدى العميلات من المواطنات بعد تلفظه عليها بألفاظ بذيئة غير لائقة، وذلك بعد انتشار مقطع تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تمت معاقبة السائق بغرامة مادية، وإنهاء التعامل معه من قبل الشركة، كما قامت الهيئة بمخاطبة الجهات الأمنية المعنية ببيانات السائق لاتخاذ ما يلزم تجاه ما بدر منه، ومخاطبة مكتب العمل لمخالفته النظام.

وأوضحت الهيئة: أنها عاقبت الشركة بغرامة مالية لتشغيلها سائقاً غير سعودي، يستغل سيارته الخاصة؛ وهو ما يعد أمراً مخالفاً للأنظمة واللوائح المعمول بها، بحسب ‘‘الرياض‘‘.

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٣ تعليقات

  2. هذا اللي استفدنا من من كريم واوبر اغلب السواقين خريجين سجون وصايعين ضفتهم هالشركات

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