أمير نجران: قوة مجتمعنا تكمن في تماسكه والتفافه حول قادته

تواصل ـ واس:

أكَّد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أن قوة مجتمعنا تكمن في تماسكه وتلاحمه، والتفافه حول ولي أمره، وهذا ما أثبتته المواقف والأحداث، التي حاول من ورائها الأعداء شق الصف وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.

جاء ذلك لدى استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم شيخ شمل قبيلة المكارمة، الشيخ علي بن حاسن المكرمي، ووفداً من القبيلة، الذين عبروا عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـحفظهما الله – على الثقة بتعيين الشيخ علي بن حاسن المكرمي، شيخاً لشمل القبيلة، مؤكدين أنهم على العهد ماضون في طاعة ولاة الأمر – أيدهم الله – في المنشط والمكره، واليسر والعسر، ومعبرين عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على جهوده في نبذ الفرقة وإصلاح ذات البين.