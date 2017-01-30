رفض تسجيلها باسمها… جزائرية تضرم النار في سيارة زوجها

تواصل ـ وكالات :

أضرمت زوجة في منتصف عقدها الثاني، النار في سيارة زوجها لأنه رفض تسجيل السيارة باسمها، واعترفت الزوجة خلال مثولها أمام محكمة الجنايات بالعاصمة الجزائرية، أمس الثلاثاء، بإقدامها على صب مادة البنزين وإضرام النار داخل سيارة زوجها، لتحولها إلى خراب.

وقامت المتهمة بجناية الحريق العمدي، بإرسال تهديدات لزوجها، تطلعه فيها أنها تنوى حرق السيارة، إن لم يقم بتنفيذ طلبها بتسجيلها باسمها، لكنه لم يحاول منعها وذلك بحسب ما ورد في جلسة المحاكمة.

وتفاجئ الزوج في اليوم التالي بزوجته تنفذ وعيدها، ليقوم فورا بالتبليغ عنها ورفع دعوى مدنية عليها أفضت إلى محاكمتها، وفقا لما ذكرت صحيفة ‘‘الشروق‘‘.

وأثناء مواجهة الطرفين، لم تحاول المتهمة التهرب من مسؤوليتها أمام القضاء، وأرجعت سبب فعلتها لنوبة غضب انتابتها، نتيجة ضغوطات نفسية تعاني منها، إضافة إلى توتر العلاقة بينها وبين زوجها، وعلى أساس الوقائع التمس ممثل النيابة بعد مرافعته توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمة.