 بعد عام ونصف من التكتم.. الحوثيون يعترفون بمقتل الرجل الثالث في التنظيم | صحيفة تواصل الالكترونية

بعد عام ونصف من التكتم.. الحوثيون يعترفون بمقتل الرجل الثالث في التنظيم

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بعد عام ونصف من التكتم.. الحوثيون يعترفون بمقتل الرجل الثالث في التنظيم

تواصل – وكالات:

اعترف المتمردون الحوثيون بمقتل القيادي البارز، طه المداني، الذي يُعتبر المسؤول الأمني الأول في الجماعة، بعد أكثر من عام ونيف من تكتمهم الشديد على خبر مصرعه في المواجهات الدائرة في اليمن.

وجاء الاعتراف الحوثي بمقتل الرجل الثالث في الميليشيات الحوثية على لسان ناشطين مقربين منها، وقد نعى الناشط الحوثي عبدالملك الوادعي المداني.

وأكَّد أن القيادي طه المداني قُتل قبل أكثر من عام ونصف، دون أن يقدم تفاصيلَ إضافية عن تاريخ وطبيعة العملية التي أدت إلى مصرعه.

ويُعد طه المداني، مع شقيقه يوسف، من أبرز الوجوه العسكرية لجماعة الحوثيين، حيث جرى تكليفه من قبل الجماعة عقب اجتياحها للعاصمة صنعاء مشرفاً أمنياً على وزارة الداخلية اليمنية، وعضواً في اللجنة العسكرية التي شكلها الحوثيون بموجب ‘‘الإعلان الدستوري‘‘.

 

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