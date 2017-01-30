اتحاد المصارف الكويتي ينفي قرصنة حسابات عملاء البنوك

تواصل – وكالات:

نفى اتحاد مصارف الكويت شائعات قرصنة تطبيقات يستخدمها عملاء البنوك، باستثناء ما أفصح عنه البنك التجاري الكويتي، بشأن تعرُّضه لمحاولة اختراق على عدد محدود من الحسابات وبمبالغ زهيدة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم، أن رئيس مجلس إدارة الاتحاد ماجد العجيل نفى ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من اختراق عدد من قراصنة الإنترنت (الهاكرز)، لبعض التطبيقات التي يستخدمها عملاء البنوك في الدفع من حساباتهم باستخدام بطاقاتهم المصرفية.

وأضاف العجيل: أن البنك التجاري الكويتي، اتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة جميع حسابات البنك وعملائه، مؤكداً حرص البنوك المحلية على عدم تعرُّض أي عميل من عملاء البنوك لأي خسائر مالية.

وأوضح العجيل: أن الشبكات الإلكترونية وأنظمة المعلومات لدى البنوك الكويتية، تتمتع بمستويات عالية من الحماية، حيث تستخدم أنواعاً متقدمة من البرمجيات والتقنيات الحديثة في مجال حماية وأمن المعلومات؛ وفقاً للمعايير العالمية.

وأكَّد على حرص البنوك المحلية، على اتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية، مشيراً إلى أنها تبذل قُصارى جهدها في متابعة أي تطورات تقنية؛ للحيلولة دون حدوث مثل هذه العمليات.