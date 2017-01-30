«ساما» تلزم شركات التأمين بتوطين وظائف «مطالبات المركبات»

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

أصدرت مؤسسة النقد العربي ‘‘ساما‘‘ اليوم، تعميما يلزم شركات التأمين وشركات المهن الحرة، بالعمل على توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات مطالبات المركبات، ويشمل ذلك فروع ومراكز استقبال المطالبات، المعاينين، وإدارة الحطام، والاسترداد.

وأشار التعميم، إلى توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والمتعلقة بمهام معالجة الشكاوى، لجميع فروع التأمين، كما شملت إلزامية التوطين، جميع الوظائف في الإدارات المحددة أعلاه بمختلف أنواعها ودرجاتها ومستوياتها، إضافة إلى توطين الوظائف في الشركات المسند اليها بعض أو كل هذه الوظائف.

ويتعين على شركات التأمين وشركات المهن الحرة، ضمن إطار عملهم بمقتضى هذا التعميم، القيام بتزويد المؤسسة بتقارير شهرية لبيان الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن والالتزام باستكمال توطين الوظائف الواردة في التعميم بنسبة (100%) خلال موعد أقصاه 08/10/1438 هـ الموافق 02/07/2017.