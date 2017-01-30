«الأمر بالمعروف»: الهيئة لا تضم متعاونين ميدانيين أو إداريين مطلقاً

تواصل – سعود الخالد:

أكَّد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تركي بن عبدالله الشليل، أن عمل الرئاسة يقوم به موظفون رسميون على وظائف ميدانية وإدارية معتمدة من وزارة الخدمة المدنية، نافياً وجود متعاونين يمارسون أي عمل ميداني أو إداري مطلقاً؛ وهو ما يؤكده مناقشة الشورى، لتقرير ‘‘الهيئة‘‘.

وذكر الشليل: أن الرئاسة العامة تأكَّدت من التزام جميع فروعها بذلك، زد على ذلك وجود تعليمات للجميع، كما يجري متابعة العمل من مفتشين مكلفين بذلك في الفترات الصباحية والمسائية، لافتاً إلى أن هذا الأمر يجد عناية ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وقال الشليل: ‘‘إنَّ الرئاسة العامة في ظل ما تلقاه من دعم ومساندة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده وولي ولي عهده حفظهم الله، تقوم بعملها وفق اللوائح والأنظمة بما يحقِّق التطلعات ويخدم المجتمع، منبِّهاً إلى أنه لم يرد في تقرير “الرئاسة” المشار إليه أي أمر يتعلَّق بوجود متعاونين، علماً أن هناك تعليمات مُشدَّدة من الرئيس العام أدت للالتزام بالتعليمات‘‘.