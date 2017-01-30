«ترامب» يُقحم المسلمين في جريمة قتل.. ووالدة الضحية تُحرجه

تواصل – وكالات:

نفت روزي إيليف، والدة فتاة قتلها شاب في أستراليا طعناً بالسكين، شبهة تورط المسلمين في الحادث، كما يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاهداً استغلال الحادث للترويج لأفكاره المتطرفة والعنصرية حول الإسلام.

وكتبت إيليف في صحيفة الإندبندنت: إنه بعد 5 أيام فقط من مطاردة رجل لابنتها ذات الـ21 عاماً وطعنه لها حتى الموت، وقتله لمسافر شاب آخر كان يحاول حماية ابنتها: “لم أرَ مايا منذ عام تقريباً، لكنها في عقلي ما زالت حية ترزق وتعيش في أستراليا”.

وكتبت إيليف: “هناك الكثير من الهراء في الصحافة مما يقال عن قاتلها؛ إنه ليس متعصباً إسلامياً، فهو لم يطأ قط عتبة مسجد”، كذلك الشرطة استبعدت دافع “الإرهاب” عن الجريمة، فتحول ملف جريمة إياد إلى محكمة الصحة النفسية والعقلية.

وخطَّت إيليف رسالة مفتوحة موجهة للرئيس ترامب، قالت فيها: “لن أسمح باستغلال مقتل ابنتي في سبيل زيادة تضييق هذا الاضطهاد الجنوني للناس الأبرياء”. وانضم إليها في كلماتها تلك عائلة الضحية الثانية لذاك الاعتداء، توم جاكسون، الذين عبروا عن دهشتهم في رسالة إلكترونية أرسلوها إلى البيت الأبيض وغيره من الجهات المسؤولة.

وكتب ليس جاكسون على موقع فيسبوك: “أنا متأكِّد جداً، ومستشاروه يعرفون حق المعرفة، أو لعلهم يستطيعون التحقق بكل سهولة ويسر، من أن توم ومايا فارقا الحياة، ليس بسبب فعل إرهابي؛ بل بسبب أفعال شخص مختل نفسياً”.

وتحدث جاكسون إلى صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قائلاً: “لا أستطيع أن أتصور كيف لأحدهم أن يرغب تحويل موت توم إلى مسألة سياسية؟.. إننا ما زلنا نحاول استيعاب ما حدث، ولعلنا لن نُفلح في ذلك أبداً.. لقد أعادوا إلينا كل تجارب الصيف الماضي الأليمة، ونكؤوا جراحها”.