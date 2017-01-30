الإطاحة بعصابة تستغل النساء والأطفال لسرقة المحلات في جدة (فيديو)

تواصل – خالد العبدالله:

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من الإطاحة بعصابة عربية تستغل النساء والأطفال في سرقة المحال التجارية عن طريق مغافلة العاملين داخل المحال.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، بأنه بتاريخ ١٤٣٨/٤/٧ تلقى مركز الشرفية بشرطة محافظة جدة بلاغاً يتضمن تعرض أحد محال بيع المواد الغذائية للسرقة من داخله”.

وأضاف القرشي أنه على ضوء ذلك البلاغ تم تشكيل فريق بحث وتحر لسرعة ضبط الجناة لا سيما بعد انتشار مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يؤكد أن من قام بتلك السرقة مجموعة أشخاص، وذلك بعد قيامهم بتشكيل عصابة للقيام بتلك السرقات.

وتابع أن فريق البحث تمكن من تحديد هويات الجناة وضبطهم، واتضح أنهم أربعة أشخاص وامرأة وطفل من جنسية عربية يتمثل أسلوبهم الإجرامي بإشغال العاملين بالمحل وقيام الطفل المرافق لهم بعملية سرقة النقود من الصندوق.

وأشار القرشي إلى أنه بسماع أقوالهم أقروا بما نسب إليهم وكذلك قيامهم بحوادث أخرى مشابهة لأسلوبهم الإجرامي، وتم إيقافهم لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي تمهيداً لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.