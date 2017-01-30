الرياض.. 32 متسابقة يتأهلن للتصفيات النهائية بجائزة خادم الحرمين لحفظ وتفسير القرآن

تواصل ـ هياء الدكان:

أنهى مكتب الإشراف النسائي بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الرياض، استعداداته لمرحلة التصفيات على مستوى العاصمة في المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ 19 ، والتي تُقام تصفياتها النهائية على مستوى الرياض ومحافظاتها غداً الخميس في مقر المكتب في حي الربوة.

وأوضحت مديرة مكتب الإشراف النسائي الأستاذة منيرة بنت فهد الجوير، أن إجراءات مسابقة هذا العام تسير بفضل الله بانسيابية تامة وفق ما خُطّط لها في إطار اللائحة التنظيمية للجائزة، مفيدة بأن المجتازات في هذه المرحلة سيتأهلن للمرحلة النهائية المنافسة على مستوى المملكة، مشيدة بالإقبال اللافت الذي تشهده المسابقة، إذ تأهلت 32 متسابقة من مختلف الجهات والمحافظات بمنطقة الرياض، وهذا يعكس عناية قادة هذه البلاد المباركة ومجتمعها أفراد ومؤسسات بتعليم كتاب الله الكريم.

وشكرت الجوير، مسؤولي الجمعية الذين تلاقت جهودهم وعنايتهم الفائقة لإنجاح التنظيم للجائزة وإنزالها المنزل اللائق بها، مشيدة بالتوجيهات الفاعلة والمتابعة الدقيقة التي يتلقاها المكتب في هذا المجال، سائلة المولى التوفيق والتيسير والسداد.