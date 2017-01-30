 المشرف على «حساب المواطن»: سنبدأ في صرف الدعم بعد هذه الخطوة | صحيفة تواصل الالكترونية

المشرف على «حساب المواطن»: سنبدأ في صرف الدعم بعد هذه الخطوة

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المشرف على «حساب المواطن»: سنبدأ في صرف الدعم بعد هذه الخطوة

تواصل – سعود الخالد:

صرح المشرف العام على برنامج حساب المواطن، ماجد العصيمي، بأن اللجنة الوزارية سترفع توصياتها للمقام السامي قبل 1 مايو المقبل وفور صدور الموافقة سيتم صرف الدعم للمستفيدين.

وقال العصيمي في مداخلة هاتفية مع برنامج “ساعة في الاقتصاد” على قناة “الإخبارية” اليوم الأربعاء: إنه يجب على رب الأسرة الإفصاح عن كل معلومة حول دخل الأسرة ومنها دخل الزوجة، موضحاً أن 80% من المسجلين اليوم أكملوا بياناتهم وسيتم صرف البدل قبل رفع الأسعار.

وأضاف أن أعداد المسجلين وصلت إلى ما يزيد عن 8 ملايين منذ انطلاق البرنامج مطلع فبراير الجاري، بمتوسط مليون فرد يومياً، مؤكداً أن البرنامج سيحمي الطبقة المتوسطة، أما الطبقة ذات الدخل المرتفع فلن تحصل على أي دعم.

وتابع العصيمي قائلاً: “سنسعى لأن تكون سياسة حساب المواطن قريبة من الواقع، واللجنة الوزارية مستمرة في تقييم العمل بشكل ربع سنوي، وسيصرف الدعم لأسعار الطاقة والمياه كذلك بقية برامج الدعم الحكومي”.

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