5 أطعمة تساعد في علاج التهاب «الصدفية»

تواصل – وكالات:

الصدفية مرض جلدي يُصيب الكثير من الأشخاص، ويعاني المصاب بالصدفية من ظهور بقع جلدية حمراء على مختلف أنحاء الجسم، هذه البقع الجلدية تسبب أيضاً الحكة والألم.

ويمكن التخفيف من أعراض الصدفية باستخدام المراهم والأدوية المختلفة، كما أن الدراسات الحديثة توصلت إلى أن النظام الغذائي يساعد في التقليل من مشكلة الصدفية بشكل فعال جداً.

وينصح الخبراء بقائمة من الأطعمة التي تساعد في علاج مرض الصدفية على النحو التالي:

الأسماك: تحتوي الأسماك على كمية عالية من مادة الأوميغا ٣ التي تعمل على علاج التهابات الجسم، وبما أن مرض الصدفية يحصل بسبب الالتهابات بالجسم؛ هذا يعني أن الأوميغا ٣ تعمل على علاج الصدفية.

الخضار: الإكثار من تناول الخضار يساعد في التخفيف من أعراض الصدفية المزعجة. ومن أكثر الخضر التي يُنصح بتناولها الجزر، والبطاطا الحلوة، والبروكولي، والسبانخ.

اللحوم: يجب على المريض الذي يعاني من الصدفية التركيز على الأطعمة القليلة بالدهون كاللحوم الصحية، الدجاج، والحبش هي من أفضل أنواع اللحوم لمرضى الصدفية.

البقوليات: البقوليات مليئة جداً بالألياف الغذائية، وهي تحتوي على مواد غذائية تقلل من احمرار الجلد والحكة الناتجة عن الصدفية.

الفواكه: تحتوي الفواكه على مواد صحية مضادة للأكسدة تعمل في تحسين أعراض الصدفية، وتشعرك بحال أفضل.. حاول الإكثار من تناولها قدر المستطاع.