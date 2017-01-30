الإطاحة بعصابة السطو المسلح على الصيدليات والمحلات بالرياض

تواصل – خالد العبدالله:

تمكّنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بعصابة من 4 أفراد امتهنوا السطو المسلح على الصيدليات والمحلات وسرقة محتوياتها، وتهديد المارة وسلب أموالهم في العاصمة الرياض، تحت تهديد السلاح.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، بأنه في إطار الخطط الموضوعة لمكافحة جرائم الاعتداء و السطو على الصيدليات والمحال التجاريه والاعتداء على العاملين بها وترويعهم باستخدام السلاح الناري والأبيض والمارة وسلب ما بحوزتهم من مبالغ ماليه ومقتنيات شخصية، فقد عمدت إدارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المنطقة لحصر تلك البلاغات التي باشرتها عدد من مراكز الشرط في العاصمة وإعداد الخطط الكفيلة للإيقاع بالجناة.

وأضاف أنه “بالتوسع في إجراءات البحث والتحري أشارت المعلومات الأولية إلى وقوف تشكيل من أربعة أشخاص (سعودي وثلاثة سوريين جميعهم في العقد الثالث من العمر) خلف تلك الحوادث.

وتابع: “أسفرت الجهود الميدانية – بتوفيق من الله – عن ضبطهم جميعاً، وبسماع أقوالهم أقروا بما نسب إليهم و التخطيط المسبق وتوزيع الأدوار والمسروقات فيما بينهم، وارتكاب ستة عشر واقعة سرقة في عدة أحياء متفرقة (ثلاث صيدليات – تسع محلات تموينات – استيقاف أربعة أشخاص وسلب ما بحوزتهم)، وتطابقت أقوالهم مع ما هو مقيد في سجلات البلاغات”.

وأشار متحدث شرطة الرياض إلى أنه جرى إيقافهم جميعاً وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.