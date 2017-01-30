 «مؤسسة الحبوب»: المملكة أكبر مستورد لـ«الشعير العلفي» عالمياً | صحيفة تواصل الالكترونية

«مؤسسة الحبوب»: المملكة أكبر مستورد لـ«الشعير العلفي» عالمياً

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«مؤسسة الحبوب»: المملكة أكبر مستورد لـ«الشعير العلفي» عالمياً

تواصل – الرياض:

أجرت المؤسسة العامة للحبوب، مناقصة لاستيراد 1.5 مليون طن من الشعير العلفي، التي تمثل أولى مناقصات المؤسسة هذا العام، في وقت قال فيه محافظ “المؤسسة” أحمد الفارس: إنّ المملكة أكبر مستورد “الشعير” عالمياً والتي بلغت 8 ملايين طن سنوياً.

وبيّن الفارس، أن استيراد المملكة من “الشعير” تُشكّل ثلث التجارة العالمية البالغة بين 20 – 25 مليون طن سنويا، حيثُ ُتعتبر روسيا وأوكرانيا وأستراليا، من أكثر الدول التي تستورد منها السعودية غير ان ترتيبهم يختلف من عاملآخر، مشيراً إلى أنّ هذه الدول الـ 3 تتصدر أكبر منتجي الشعير العلفي عالمياً، وتأتي بعدها الأرجنتين ثُمّ الاتحاد الأوروبي.

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