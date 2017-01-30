بعد التهديدات الأمريكية.. إيران تتراجع عن إطلاق «صاروخ» عابر للقارات

تواصل – وكالات:

كشفت قناة فوكس نيوز الأمريكية، عن تراجع إيران عن إطلاق أحد صواريخها العابرة للقارات بعد تجهيزه على منصة الإطلاق استعداداً لإطلاقه، وذلك بعد الهجوم الأمريكي على تجارب إيران الصاروخية.

وقالت القناة، إن صوراً للأقمار الاصطناعية، أظهرت إبعاد إيران لصاروخ “سفير” عن منصة الإطلاق، دون توضيح أسباب تراجعها عن إطلاق الصاروخ.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” قد عبرت عن قلقها من برنامج “سفير” لأن صواريخه تستخدم نفس المكونات التي عثر عليها في صاروخ باليستي عابر للقارات في وقت سابق.

وفقاً للتقرير، كان مسؤولون أمريكيون يراقبون استعدادات إيران لإطلاق “سفير” إلى الفضاء منذ إطلاق الصاروخ البالستي الأسبوع الماضي.

وحمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران بشدة بعد التجربة الصاروخية الأخيرة، وهدد بفرض مزيد من العقوبات عليها، معتبراً أن إيران “تلعب بالنار”.