 تعديلات جديدة في «تويتر» قريباً | صحيفة تواصل الالكترونية

تعديلات جديدة في «تويتر» قريباً

0
تعديلات جديدة في «تويتر» قريباً

تواصل – وكالات:

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “تويتر” جاك دورسي، عن تعديلات جديدة في الموقع للحد من الإساءات إثر تعرّض “تويتر” لانتقادات شديدة بسبب مضايقات واجهت مستخدموه وإخفاق الشركة في إيجاد مشتر للموقع بعد شهور من شائعات في هذا الشأن.

وكشف دروسي، عن 3 تعديلات رئيسية يجري طرحها للاستخدام خلال “الأسابيع المقبلة” في “تويتر”، تشمل خطوات لتحديد الذين جرى وقف حساباتهم على الموقع بشكل دائم ومنعهم من إنشاء حسابات جديدة.

وأكّد نائب رئيس القسم الهندسي لـ”تويتر” إيد هو، أن جعل “تويتر” مكاناً أكثر أماناً يُمثّل نقطة تركيز رئيسية بالنسبة لهُم، كما أكّد أنهم يدافعون عن حرية التعبير وقدرة الناس على رؤية جميع جوانب أي قضية، مما يتعرض للخطر حينما تتسببّ الإساءة والمضايقات في خنق وإسكات هذه الأصوات.

شاهد ايضا

باحثون يتوصلون لطريقة جديدة تزيد عمر البطارية

باحثون يتوصلون لطريقة جديدة تزيد عمر البطارية

«LG» تطرح هاتفها «K10 2017» الأربعاء المُقبل

«LG» تطرح هاتفها «K10 2017» الأربعاء المُقبل

«يوتيوب» تتيح ميزة البث المباشر لمن يملك 10 آلاف مشترك

«يوتيوب» تتيح ميزة البث المباشر لمن يملك 10 آلاف مشترك

خلال العام الماضي.. 3 شركات صينية تتغلب على «آبل» في مبيعات الهواتف

خلال العام الماضي.. 3 شركات صينية تتغلب على «آبل» في مبيعات الهواتف

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>