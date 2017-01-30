تعديلات جديدة في «تويتر» قريباً

تواصل – وكالات:

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “تويتر” جاك دورسي، عن تعديلات جديدة في الموقع للحد من الإساءات إثر تعرّض “تويتر” لانتقادات شديدة بسبب مضايقات واجهت مستخدموه وإخفاق الشركة في إيجاد مشتر للموقع بعد شهور من شائعات في هذا الشأن.

وكشف دروسي، عن 3 تعديلات رئيسية يجري طرحها للاستخدام خلال “الأسابيع المقبلة” في “تويتر”، تشمل خطوات لتحديد الذين جرى وقف حساباتهم على الموقع بشكل دائم ومنعهم من إنشاء حسابات جديدة.

وأكّد نائب رئيس القسم الهندسي لـ”تويتر” إيد هو، أن جعل “تويتر” مكاناً أكثر أماناً يُمثّل نقطة تركيز رئيسية بالنسبة لهُم، كما أكّد أنهم يدافعون عن حرية التعبير وقدرة الناس على رؤية جميع جوانب أي قضية، مما يتعرض للخطر حينما تتسببّ الإساءة والمضايقات في خنق وإسكات هذه الأصوات.