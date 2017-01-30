أهم الأنشطة الدعوية والمحاضرات مساء اليوم

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يُقام مساء اليوم، الثلاثاء الموافق 5 ربيع الآخر 1438 هـ، عددٌ من المحاضرات الدينية، والأنشطة الدعوية، والدروس العلمية، في بعض مناطق المملكة المختلفة.

شرح كتاب «الفقه الأكبر في العقيدة» بجامع الراجحي في مكة المكرمة

يلتقي فضيلة الشيخ أبو زيد مكي بجامع الراجحي بمكة المكرمة، المصلين بعد صلاة العصر بقاعة الجامع في شرح “كتاب الفقه الأكبر في العقيد “، ويستمر الشرح بمشيئة الله، من بعد العصر وحتى الساعة التاسعة مساء.

«كيف نربي بالحب».. لقاء نسوي لدعوي المدينة المنورة

يدعو القسم النسائي بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمدينة المنورة، المهتمات لحضور اللقاء النوعي، بعنوان “كيف نربي بالحب وعلى الحب”، بقاعة قباء فرع جنوب، بعد صلاة المغرب، تقدمه المستشارة الدكتورة أماني نعمة.

«السابقون السابقون».. محاضرة لـ«العسكر» بجامع خالد بن الوليد في جدة

يُقيم مركز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة جدة، اليوم، بالتعاون مع مكتب الدعوة بحي السلامة، محاضرة للشيخ عبدالله العسكر أستاذ التفسير في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، حول تفسير قوله تعالي “السابقون السابقون” وذلك اليوم بعد صلاة المغرب، بجامع خالد بن الوليد رضي الله عنه، بحي البساتين.

«منهاج السنة».. درس للشيخ « المحمود» في جامع الراجحي بالرياض

يلتقي المصلون بجامع الراجحي بعد صلاة المغرب بإذن الله، الشيخ د.عبدالرحمن بن صالح المحمود، لحضور الدرس الشهري “مختصر منهاج السنة”، والذي ينظمه المسجد في ثاني أربعاء من كل شهر.

«مواقف إيمانية».. لقاء شبابي بالجبيل

يُنظم المكتب التعاوني للدعوة الإرشاد وتوعية الجاليات بالجبيل اليوم، لقاءً شبابياً بعنوان “مواقف إيمانية”، بديوانية شبابنا أمن وإيمان، بمقر إدارة الدعوة بحي طيبة جوار جامع راشد الخاطر، بعد صلاة العشاء.