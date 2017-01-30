الإطاحة بـ5 أفارقة بتهمة تصنيع وإنتاج الخمور في منطقة صحراوية بالمدينة

تواصل- خالد العبدالله:

تمكنت إدارة الضبط الإداري بشرطة منطقة المدينة المنورة، من الإطاحة بعصابة إفريقية تتكون من خمسة أشخاص قاموا بإعداد مصنعين لإنتاج‏ الخمور بمنطقة صحراوية.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة المدينة المنورة، الرائد حسين القحطاني، ‘‘إن تفاصيل القضية تعود بعد أن توفرت معلومات من المصادر السرية عن وجود مصنع معد للخمور يديره أشخاص من الجنسية الإفريقية بمنطقة صحراوية، خلف محطة القصوى بالدائري الثالث، وعليه تمت مداهمة الموقع وعثر على مصنعين للخمور مجهزة بكامل معداتها لتصنيع الخمر (العرق المسكر)‘‘.

وأضاف القحطاني، عُثر على عدد 17 برميلاً من الحجم الكبير، مجهزة للترويج وتم القبض على الجناة وعددهم خمسة جميعهم من الجنسية الأفريقية ومخالفين لنظام الإقامة”.

وتابع، بمعاينة الموقع برفقة المختصين من الأدلة الجنائية، وعضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تم إتلاف المضبوطات، وتسليم الموقع ونقل الأشخاص إلى مركز شرطة قباء تمهيداً لإحالتهم مع كامل الأوراق لهيئة التحقيق والادعاء العام حسب الاختصاص.