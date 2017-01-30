مكة.. إزالة تعديات على 50 ألف متر مربع في الكعكية

تواصل- خالد العبدالله:

وأوضح المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة، تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 50 ألف متر مربع في حي الكعكية، في شكل هناجر وأسوار وبلك، كانت مقامة على بشكل عشوائي وتم تنظيفها بالكامل وإغلاقها لمنع التعدي عليها.

وأضاف عراقي، أن جميع المواقع التي تمت إزالتها عبارة عن تعديات على الممتلكات العامة، حيث تمت إزالة عدد من الأحواش والأبنية، كانت مقامة من قبل بعض المواطنين المخالفين ممن يعتدون على الأراضي الحكومية، دون وجود ما يثبت ملكيتهم لها.

وأشار إلى أن الإزالة، تمت بمساندة عدد من الجهات الأمنية، مؤكداً أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة، حيث تقوم البلدية بتكثيف الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية في هذه المناطق للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.