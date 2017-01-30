عسير.. جراحة ناجحة لعشريني تغنيه عن جهاز التنفس الصناعي

تواصل – خالد العبدالله:

تمكن مريض عشريني أصيب في حادث مروري قبل أربع سنوات أدى إلى إصابته بشلل رباعي، من الاستغناء عن جهاز التنفس الصناعي الذي يعيش عليه، وذلك بعد عملية ناجحة أجريت له بمستشفى عسير المركزي لزرع محفزات إلكترونية للحجاب الحاجز وذلك بإرسال نبرات لانقباض عضلاته، وإتمام عملية التنفس ميكانيكياً موصولاً بجهاز منظم خارجي سهل الاستعمال.

وأوضح الفريق الطبي، أنه تم إدراج المريض ببرنامج علاجي خاص للاستغناء عن جهاز التنفس بطريقة تدريجية، إلى أن يتم الاستغناء تماماً عن جهاز التنفس الصناعي.

وتأتي هذه الإجراءات حرصاً من المستشفى على أن يلتحق المريض بعائلته في المنزل والبقاء بينهم بعد أربع سنوات أمضاها المريض على سرير بالعناية المركزة، وسينعكس ذلك إيجابياً علي نفسية المريض وعائلته، وسيكون هناك متابعة دورية للمريض في منزله بواسطة فريق طبي مختص.