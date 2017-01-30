حاملة طائرات أمريكية «نووية» في طريقها إلى «الخليج»

تواصل – وكالات:

وصلت حاملة الطائرات النووية الأمريكية ‘‘جورج بوش‘‘ اليوم الأربعاء، إلى قاعدة ‘‘سودا-بي‘‘ في جزيرة كريت اليونانية في البحر الأبيض المتوسط في طريقها إلى مياه الخليج العربي بعد تصاعد حدة التوتر “الكلامي” بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.

وقال مصدر في المكتب الصحفي للأسطول السادس الأمريكي: ‘‘إن القافلة البحرية النووية ستتوجه إلى الشرق الأوسط برفقة مجموعة من السفن الحربية الأمريكية الضاربة التي ستضم كذلك الطرادين الصاروخيين “فلبين سي” و”هيو سيتي”، وكذلك المدمرتين الصاروخيتين “لابون” و”تراكستون”، بحسب خطة السير‘‘، وفق ‘‘سكاي نيوز عربية‘‘.

وأضاف المصدر، أن هدف السفن البحرية في المنطقة ضمان المصالح القومية الأمريكية في أوروبا، ومصالح الحلفاء في الناتو، ومصالح الشركاء من البلدان الإفريقية والأوروبية، وكذلك الحلفاء في التحالف المعادي لـ”داعش”.

وخلال وجودها في شرق البحر الأبيض المتوسط ستشارك طائرات “جورج بوش” في قصف مواقع “داعش” في سوريا، وبعد اكتمال مهمتها في شرق المتوسط من المخطط أن تتوجه المجموعة البحرية الأمريكية بقيادة “جورج بوش” إلى مياه الخليج، حيث منطقة مسؤولية الأسطول الخامس الأمريكي، ومنها ستواصل طائراتها قصف مواقع “داعش” في سوريا والعراق.