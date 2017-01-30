أمل جديد.. أسلوب جراحي بالمناظير لتفادي بتر قدم مرضى السكري

تواصل ـ وكالات:

طوّر أطباء بريطانيون أسلوباً جراحياً جديداً لتفادي بتر القدم عند مرضى السكري، يعتمد على إدارة الأعصاب والجروح في القدم، وترميمها قبل تفاقمها، وقالت استشارية جراحة القدم والكاحل روسالين ميللر ‘‘إن التقنية التي طورناها لتفادي بتر القدم تسمى (نيميسيس) وهي تعتمد على جراحة المناظير الدقيقة للأعصاب‘‘.

وأضافت ميللر، يموت كل ست ثوانٍ شخصٌ مريض بالسكري حول العالم بسبب مضاعفات هذا المرض، وفي بعض الحالات فإن تقرحات القدم السكرية، قد تكون أخطر من السرطانات، مؤكدة أن علاجات القدم السكرية، ومنها إجراء جراحي متطور يعالج الأعصاب المتضررة، والأنسجة الجلدية لترمم نفسها من جديد.

تعتبر القدم السكرية، إحدى أخطر مضاعفات مرض السكري، وهي مشكلة قد تؤثر جداً على صحة القدم، وقد تصل إلى مرحلة بترها، إذا تغاضى عن أعراضها المريض.