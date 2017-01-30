واشنطن: المملكة لديها إمكانات التدقيق في هويات المسافرين بعكس غيرها

تواصل ـ وكالات:

أكد وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي، أن المملكة، لديها أجهزة أمنية واستخباراتية موثوقة، يمكن الاعتماد على معلوماتها للتدقيق في هوية المسافرين إلى الولايات المتحدة، بخلاف دول أخرى، موضحا أن إجراءات حظر السفر التي استهدفت رعايا 7 دول لا تستهدف المسلمين بشكل خاص.

وقال كيلي ‘‘أمام لجنة بالكونجرس، الرئيس ترمب اتخذ قرار منع دخول مواطنين من دول تشكل خطراً إرهابياً فقط، بل الأهم أن هذه الدول لا تملك أجهزة أمنية ولا قواعد بيانات يمكننا الاعتماد عليها للتدقيق في هويات القادمين منها، بخلاف السعودية التي لديها قوات أمنية فاعلة وأجهزة استخباراتية موثوقة يمكن من خلالها التأكد من هويات الأشخاص القادمين إلى الولايات المتحدة والهدف من زيارتهم‘‘.