 «النفط» يتراجع في آسيا جراء ارتفاع الدولار | صحيفة تواصل الالكترونية

«النفط» يتراجع في آسيا جراء ارتفاع الدولار

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«النفط» يتراجع في آسيا جراء ارتفاع الدولار

تواصل – وكالات:

تواصل أسعار النفط تراجعها، اليوم الأربعاء، في آسيا بسبب تقديرات تشير إلى زيادة احتياطي الخام الأمريكي وارتفاع سعر الدولار.

ففي الساعة 3:45 بتوقيت جرينتش، خسر سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأمريكي للخام تسليم مارس 65 سنتاً ليبلغ 51,56 دولاراً في المبادلات الإلكترونية في آسيا، فيما وتراجع سعر برميل البرنت نفط البحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم إبريل 49 سنتاً إلى 54,56 دولاراً، بحسب ‘‘وكالة الأنباء الفرنسية‘‘.

وكانت أسعار النفط، قد أغلقت على تراجع واضح، أمس الثلاثاء، وانخفض سعر برميل النفط الخفيف 84 سنتاً في سوق المبادلات في نيويورك بينما خسر برميل البرنت 67 سنتاً في لندن.

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