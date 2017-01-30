 «تعليم عنيزة»: إخلاء المتوسطة الثالثة كان إجراءً وقائيًّا ولا خطر على الطالبات | صحيفة تواصل الالكترونية

«تعليم عنيزة»: إخلاء المتوسطة الثالثة كان إجراءً وقائيًّا ولا خطر على الطالبات

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«تعليم عنيزة»: إخلاء المتوسطة الثالثة كان إجراءً وقائيًّا ولا خطر على الطالبات

تواصل- خالد العبدالله:

أكد المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بمحافظة عنيزة عبدالرحمن بن محمد الجاسر، أن إخلاء طالبات المدرسة، صباح أمس الثلاثاء، كان إجراءً وقائياً واحترازياً، إثر حدوث تردد زائد في أحد المغذيات الكهربائية بالمدرسة ما تسبب في حدوث ماس كهربائي.

وأضاف، أن انصراف الطالبات كان قبل الموعد الرسمي لأجل إجراء عمليات الصيانة، في حين كان خروج القائدة والمعلمات والموظفات بعد انصراف الطالبات للتأكد من سلامتهن وحضور أولياء أمورهن.

من جهته أوضح أحمد بن صالح الشبل، مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية بإدارة التعليم في محافظة عنيزة، أنه يوم الأثنين الماضي، حدث ماس في أحد المغذيات الكهربائية بالمتوسطة الثالثة بعنيزة، ما استدعى قسم الطوارئ لفصل التيار الكهربائي عن المدرسة، وسارع قسم الصيانة إلى تنفيذ الإجراءات اللازمة لعلاج المشكلة.

 

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