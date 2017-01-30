مشهد مؤثر.. جدة أبناء «شهيد» تبكي أمام صورته في مهرجان «الجنادرية»

تواصل – الرياض:

شهد معرض الشهداء بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة ‘‘الجنادرية 31‘‘ لحظة مؤثرة عندما لم تتمالك جدة أبناء الشهيد محمد أحمد العنزي نفسها، وهي تشاهد صورة الشهيد على شاشة وزارة الداخلية لـ‘‘تذرف عيناها بالدموع‘‘.

واتخذت أم الشهيد العنزي، من الساحة المقابلة للشاشة مكاناً فجلست تتأمل الصورة وتلتقط له بعض الصور، وترفع يديها إلى السماء تدعوا أن يتقبله في الشهداء، بحسب صحيفة ‘‘الرياض‘‘.

من جانبه، أكد مشرف بن خلف العنزي، خال الشهيد، أنه كان محبوباً للجميع، وأن المرأة التي وقفت أمام صورته هي جدة أبناءه وهي زوجتي التي قامت بتربية الشهيد محمد وهو بمثابة ابنها.