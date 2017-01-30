إرجاء تسليم «صك» قضية «رافعة الحرم» للمدعي العام والمتهمين

تواصل- جدة:

أرجأت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، تسليم صك الحكم الشرعي الصادر بحق المتهمين في قضية ‘‘رافعة الحرم‘‘ التي نتج عنها أكثر من 110 حالات وفاة، وإصابة أكثر من 209 حجاج في بيت الله الحرام، إلى وقت لاحق.

وقالت بعض المصادر ‘‘إن التأجيل جاء بعد أن كان مقرراً تسليم نسخة من صك الحكم للمدعي العام والمتهمين أول من أمس، إلا أن ذلك لم يتم بسبب بعض النواقص المعتادة التي يجب استكمالها قبل تسليمه لأطراف الدعوى‘‘ وفقا لـ‘‘الرياض‘‘.

ولفت المصادر، إلى أن المحكمة ستسلم نسخة من الصك للمتهمين، والمدعي العام خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيداً لاعتماد فترة الاعتراض على الحكم والمقررة بـ30 يوماً من تاريخ استلام الحكم، حيث يتم بعد ذلك الرفع بملف الفضية إلى قضاة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة للبت فيها، إما بتصديق الحكم، أو إعادته مرة أخرى.

تأتي هذه التطورات في ملف قضية ‘‘رافعة الحرم المكي‘‘ بعد أن أصدرت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، ممثلة بدائرة القضايا التعزيرية الثالثة قبل أسبوعين حكماً يقضي صرف النظر عن الدعوى لـ”عدم الاختصاص” لـ‘‘ولائياً‘‘ ولـ‘‘نوعياً‘‘، وأكدت حينها الدائرة، أن الدعوى المرفوعة ضد المتهمين مسّها عيب ‘‘جوهري‘‘ يمنع من سماعها وفقاً للمادة 191 من نظام الإجراءات الجزائية.