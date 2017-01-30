أضر بـ8 أطفال.. مليون ريال غرامة لـ«طبيب الختان» بالمدينة

تواصل ـ المدينة المنورة:

حكمت الهيئة الشرعية الصحية في منطقة المدينة المنورة، بالحق الخاص ضد «طبيب ختان» عربي بالمدينة المنورة، بعد قيامه بعمليات ختان تسببت بإلحاق الضرر بالأعضاء التناسلية الذكرية لـ (8) أطفال بإحدى المنشآت الطبية الخاصة بالمنطقة.

وجاء الحكم، بتغريم الطبيب مليون ريال، وهي تمثل مجموع التعويضات المالية للأطفال الثمانية، حيث تم تقديرها من قبل اللجان الشرعية المختصة بحسب حالة الضرر والعجز الذي لحق بالعضو الذكري لكل طفل من الأطفال الثمانية بحسب ‘‘المدينة‘‘.

وكانت قيمة التعويض الأعلى هو مبلغ 300 ألف ريال، لأحد الأطفال الذي أصيب بضرر بالغ بحسب وصف اللجان الشرعية المختصة، وأشارت المعلومات إلى أن المحامي الخاص بطبيب الختان، قدم مذكرة اعتراض على الحكم الصادر من الهيئة الشرعية الصحية بحق موكله للمحكمة المختصة، والتي من المقرر أن تصدر قرارها بتأييد الحكم الصادر أو نقضه.

كانت الهيئة الشرعية الصحية، قد أصدرت في وقت سابق حكمها بالحق العام ضد طبيب الختان والقاضي بسجنه 6 أشهر وغرامة مالية 100 ألف ريال وسحب ترخيص مزاولة المهنة، ومنع التعاقد معه لصالح أي مؤسسة صحية خاصة أو عامة، إضافة إلى إبعاده عن البلاد بعد انتهاء إجراءات النظر في القضية المقامة ضده، وصدور الحكم بالحق الخاص لصالح أهالي الضحايا، وهو الحكم الذي ألغته بعد ذلك محكمة الاستئناف الإدارية في ديوان المظالم في الرياض، والذي جاء بناء على عدد من الحيثيات كان أهمها صدور الحكم دون التأكد من الحالة الصحية للأطفال الثمانية المتضررين من عمليات الختان، بالإضافة إلى عدم الانتهاء من النظر في الحق الخاص.