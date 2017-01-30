مساوئ مواقع التواصل.. مواطن يطلق زوجته في مطعم بسبب «سناب شات»

تواصل – الدمام :

أقدم زوج في محافظة الخبر على تطليق زوجته أثناء تواجدهم في أحد المطاعم بسبب قيامها بتصوير وجبات الطعام، وعدم إتاحة الفرصة له ليأكل، وإرسال الصور إلى صديقاتها عبر تطبيق ‘‘سناب شات‘‘.

وقال الزوج الذي فضَّل عدم ذكر اسمه: ‘‘عزمت زوجتي على وجبة عشاء في أحد المطاعم الفخمة في المحافظة، وعندما دخلنا المطعم، وجدنا ازدحاما، نظرًا لموسم الإجازة والزوَّار القادمين للشرقيَّة من كل مكان، لذلك انتظرنا لأكثر من 40 دقيقة، حتَّى تمَّ تجهيز مكان مغلق للعوائل‘‘، بحسب صحيفة ‘‘المدينة‘‘.

وأضاف، بعد أن نودي على رقمنا، وبعد إحضار الطعام بدأت زوجتي بتصوير أصناف الوجبات، وأخذت تحرّك الوجبات والصحون يمينًا وشمالاً، وكلَّما حاولت أن أتعشَّى تبلغني بأنَّها لم تنتهِ من التصوير، وسوف ترسل صور الوجبات لصديقاتها.

وأشار الزوج، إلى أنه مع سخونة الموقف، أوقفت التصوير، فغضبت ودخلنا في نقاش حاد، ازدادت حدَّته بعد علو صوتها، فطلَّقتها وغادرت المطعم.