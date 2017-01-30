 خلال 20 دقيقة.. وفاة 5 وإصابة 13 في حادثين منفصلين بالرياض | صحيفة تواصل الالكترونية

خلال 20 دقيقة.. وفاة 5 وإصابة 13 في حادثين منفصلين بالرياض

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خلال 20 دقيقة.. وفاة 5 وإصابة 13 في حادثين منفصلين بالرياض
تواصل ـ خالد العبدلله:
قال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر في منطقة الرياض: إنّ غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة  9:46 مساء أمس الثلاثاء، مفاده وقوع حادث تصادم لسيارة عائلة بعد الدوادمي باتجاه الشرق، وتمّ توجيه 7 فرق إسعافية، حيث تبين وجود 5 حالات وفاة وإصابتين.
وأضاف أن غرفة العمليات تلقت عند الساعة 10:06 مساءً بلاغاً عن وقوع حادث آخر لحافلة عمال في تقاطع شارع العليا مع خريص، وتم توجيه 5 فرق إسعافية وفرقتين استجابة متقدمة، وعند مباشرة أول فرقة اتضح وجود 11 إصابة ما بين متوسطة وخفيفة، وجرى تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة ونقل الإصابات للمنشآت الطبية المناسبة.

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