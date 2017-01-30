 مطار القاهرة يُحبط تهريب عملات أثرية و«ترامادول» إلى المملكة (صور)  | صحيفة تواصل الالكترونية

مطار القاهرة يُحبط تهريب عملات أثرية و«ترامادول» إلى المملكة (صور) 

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مطار القاهرة يُحبط تهريب عملات أثرية و«ترامادول» إلى المملكة (صور) 

تواصل – متابعات:

تمكّنت إدارة التأمين في مطار القاهرة الدولي، أمس الثلاثاء، من ضبط راكبين في واقعتين منفصلتين، والذين كانا متجهين للمملكة، حيث حاول أحدهما تهريب عملات أثرية إلى الرياض، فيما حاول الثاني تهريب عقار “الترامادول” المُخدّر إلى المدينة المنورة .

وضبطت إدارة التأمين بالمطار الراكب الأول أثناء إجراءات فحص الركاب، وبحوزته عملات أثرية غير مصرّح بخروجها، فيما تمّ ضبط الراكب الآخر أثناء محاولة تهريب 40 شريطاً من عقار الترامادول المخدر للمدينة المنورة، وتمّ اتخاذ الإجراءات النظامية ضدهما وإحالتهما للنيابة العامة، بحسب صحيفة “أخبار اليوم” المصرية.

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