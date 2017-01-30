 خلال العام الماضي.. 3 شركات صينية تتغلب على «آبل» في مبيعات الهواتف | صحيفة تواصل الالكترونية

خلال العام الماضي.. 3 شركات صينية تتغلب على «آبل» في مبيعات الهواتف

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خلال العام الماضي.. 3 شركات صينية تتغلب على «آبل» في مبيعات الهواتف

تواصل – ترجمة:

تفوقت 3 شركات صينية على “أبل” في مبيعات الهواتف المحمولة في الصين العام الماضي، وذلك وفقا لشبكة ” CGTN” الصينية، الناطقة بالإنجليزية.

وأشارت إلى أن الشركات الصينية الثلاثة هي OPPO و  Huawei و Vivo، ولأول مرة تتربع  OPPO على عرش مبيعات الهواتف في الصين مسجلة مبيعات بلغت 78.4 مليون هاتف العام الماضي، بزيادة 122% عن مبيعات 2015م.

وذكرت الشبكة أن Vivo كانت خامس شركة من حيث المبيعات في الصين في 2015م، لكنها قفزت إلى المرتبة الثالثة العام الماضي بزيادة في المبيعات بلغت 96%، مشيرة إلى انتشار الجهاز بشكل خاص في يد الشباب. في حين جاءت شركة الهواتف Huawei في المرتبة الثانية مسجلة مبيعات هواتف العام الماضي بلغت 76.6 مليون جهاز.

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