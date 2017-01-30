 بالفيديو.. اشتباكات واعتقالات في فرنسا بعد اتهام الشرطة بالاعتداء الجنسي على شاب | صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. اشتباكات واعتقالات في فرنسا بعد اتهام الشرطة بالاعتداء الجنسي على شاب

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تواصل – ترجمة:

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، موجّة اشتباكات واعتقالات جراء اتهام للشرطة بالاعتداء الجنسي على شاب صغير، الأمر الذي جعل القوات النظامية تستخدم الهراوة لفضّ المتظاهرين، فيما تمّ توجيه الاتهام لأحد أفراد الشرطة باغتصاب الشاب واتهام 3 آخرين بالاعتداء على الضحية.

وذكرت شبكة “CGTN” الصينية أن المظاهرة الداعمة للضحية بدأت سلمياً لكنها انتقلت للعنف عندما أشعلت مجموعة شباب النار في سيارة شرطة التي كان بداخلها شرطيين، فيما أعلنت شرطة باريس عدم إصابة أحد خلال الاحتجاجات التي اعتقل فيها 26 مُتظاهراً.

 

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