بدون أعراض جانبية.. أطباء أمريكيون يبتكرون «وصفة» لعلاج الإمساك

تواصل – وكالات:

ابتكر فريق من الباحثين الطبيين الأمريكيين وصفة للتخلص من الإمساك من خلال استخدام حقنة القهوة الشرجية، والتي تعتبر تقنية الطب البديل وليس لها آثار جانبية تذكر.

ونصح الباحثون عبر الموقع الطبي الأمريكي“Medical News Today”، بحقنة القهوة الشرجية كخيار لبعض الناس الذين يرغبون في تخفيف الإمساك أو الاستعداد لإجراء فحوصات معينة في الأمعاء.

وتعتمد الحقنة الشرجية علي إدخال السائل في المستقيم للتخفيف من الإمساك أو للتحضير لإجراء المنظار الطبي في الأمعاء، كما أن الإمساك طويل الأمد يمكن أن يكون غير مريح للغاية وضار، مما يؤدي إلي احتمال انسداد الأمعاء الدقيقة ويمكن أن يسبب ثقب في الأمعاء.

وأشار الباحثون إلي أن القهوة تحتوي علي 3 مواد “الثيوبرومين –الثيوفيلين – الكافيين” التي تحفز نشاط إنزيم يسمي “الجلوتاثيون- إس- ترانسفيراز”، الذي يفتح القناة الصفراوية في الكبد، وهذا يساعد علي الإفراج عن مزيد من الصفراء من الكبد لكسر مكونات الغذاء وتحسين الهضم.

وحذر الباحثون من الاستخدام المفرط لحقنة القهوة الشرجية، حيث إنها يمكن أن تسبب ألم ونزيف المستقيم، ويمكن استخدام الخطوات التالية لإجراء حقنة القهوة الشرجية، وتشمل: 2 ملعقة كبيرة من القهوة، وخليط 1 لتر من الماء المقطر.

يتم تسخين مزيج القهوة علي النار مع الحفاظ علي الخليط حتي يبرد إلي درجة حرارة الغرفة، مع تجنب الماء الساخن أو حتي الدافئ للحقنة الشرجية، ثم استخدام المرحاض علي وجه السرعة.