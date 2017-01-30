انتشال جثة غريق من سد «وادي ثراد» بالعقيق (صور)

تواصل – خالد العبدالله:

انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة الباحة، أمس الثلاثاء، جثة غريق من داخل مياه سد وادي ثراد بمحافظة العقيق، بعد العثور على سيارة وأغراض خاصة بجانب السد.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي: أن فرق الدفاع المدني بمحافظة العقيق بالباحة باشرت، مساء الثلاثاء، بلاغاً عن طريق الدوريات الأمنية عن وجود مركبة وممتلكات شخصية بجانب سد وادي ثراد بمحافظة العقيق.

وأضاف الغامدي: أنه على الفور تم تحريك الفرق اللازمة، وعند الوصول عُثر على بعض الممتلكات الشخصية، ومن خلال معاينة الموقع اتضح أن هناك شبهة غريق داخل السد، وبعد البحث في حوض السد تم إخراج الغريق من داخل المياه، وتسليم الجثة للشرطة بحكم الاختصاص.

وأهاب الدفاع المدني بجميع الإخوة المواطنين والمقيمين، بعدم السباحة في تلك المواقع؛ لما تشكله من خطورة على أمهر السباحين، وذلك لوجود المياه الراكدة اللزجة التي تعيق حركة السباح.