حتى بعد الشفاء.. هل تؤثر الإصابة بارتجاج المخ على كفاءة قيادة السيارة؟

تواصل – وكالات:

توصلت دراسة علمية حديثة، أُجريت في جامعة جورجيا بالولايات المتحدة، إلى أن الإصابة بارتجاج في المخ تظل تؤثر على كفاءة القيادة حتى بعد اختفاء الأعراض لدى المصابين.

وأوضحت الطبيبة جوليان شميت، من قسم علم الحركة بجامعة جورجيا والتي قادت فريق الدراسة: أنه على الرغم من أن المصابين الذين شاركوا في الدراسة كانوا يشعرون أنهم تماثلوا للشفاء من أعراض الارتجاج، إلا أنهم كانوا يقودون بشكل مضطرب عند استخدام جهاز محاكاة القيادة.

ونقل الموقع الإلكتروني الأمريكي “ساينس ديلي” المتخصص في الأبحاث العلمية عن شميت قولها: “إنهم كانوا أقل قدرة على التحكم في السيارة أثناء استخدام جهاز المحاكاة، حيث كانوا ينحرفون بين الحارات المرورية على الطريق”.

وأضافت: أن هذه الدراسة تعتبر مؤشراً مهمّاً على خطورة أن يتعرض المصابون بارتجاج لحوادث أثناء القيادة في الوقت الذي يظنون فيه أنهم تماثلوا للشفاء بشكل كامل. وشملت الدراسة 14 مصاباً بارتجاج في المخ، بعد مرور 48 ساعة من عدم شعورهم بأي أعراض للإصابة.

وقالت شميت: إن الدراسة تشير إلى ضرورة امتناع المصاب بارتجاج عن القيادة حتى تنتهي الأعراض المرضية لديه تماماً، وربما بعد ذلك أيضاً، موضحة أن الخطوة التالية لفريق البحث هي تحديد متى تتحسن قدرات القيادة لدى المصاب بشكل دقيق، ووضع ضوابط للمساعدة في تحديد الفترة التي يتعين منع المصاب من القيادة خلالها.