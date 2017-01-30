أطعمة تحتاجها لِخلوها من الكولسترول

تواصل – وكالات:

مثلما يوجد أطعمة تُسبّب ارتفاعاً في نسبة الكولسترول بالدم واخرى تُقلّل الضار منهُ والذي يُعرف بـ “LDL” فإنّ هناك أطعمة تبلغ نسبة الكولسترول فيها صفر، مما يتوجّب زيادة حصتها خلال الوجبات وتتلّخص أهمها في التالي:

البطاطس

إذا لم تكن البطاطس مقلية يمكنك أكلها باطمئنان لأنها لا تحتوي على كولسترول، فزيوت القلي غنية بالكولسترول والدهون غير الصحية.

الطماطم

تمتاز الطماطم “البندورة” بأنها غنية بمضادات الأكسدة التي تقلّل نسبة الكولسترول الضار في الدم. لزيادة مضادات الأكسدة قم بطبخ الطماطم، كذلك يمكنك الاعتماد على عصير الطماطم لخفض الكولسترول الضار.

السبانخ

تحتوي السبانخ على كثير من المغذيات المفيدة للقلب والشرايين، وهي خالية من الكولسترول.

البقوليات

مثل العدس والبازلاء والحمّص والفول، تمتاز البقوليات بأنها غنية بالألياف التي تساعد على التخلص من الكولسترول الزائد، إلى جانب أن البقول نفسها خالية منه.

الأفوكادو

حيث وجدت دراسات عديدة أن تركيبة المغذيات التي يحتوي عليها الأفوكادو تساعد على خفض الكولسترول الضار، إلى جانب أنه غني بأحماض أوميغا3 الدهنية المفيدة للقلب والدماغ.

فول الصويا

الفول الأخضر أو فول الصويا خالٍ من الكولسترول، وغني بالألياف. وتفيد بعض الدراسات بأن إدماجه بشكل متكرر في النظام الغذائي يخفّض نسبة الكولسترول بالدم بنسبة تتراوح بين 8 و10%.

الشوفان

من أفضل المصادر الغذائية الغنية بالألياف، كما تساعد تركيبة الشوفان الغذائية على خفض الكولسترول الضار.

الثوم

من المعروف أن الثوم يُقلّل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين والجلطات، وهو وسيلة فعّالة لخفض نسبة الكولسترول بالدم.

بذور الكتّان

تحتوي بذور الكتاّن على حمض اللينوليك الذي يقلل نسبة الكولسترول بالجسم. تناول ملعقة أو اثنتين يومياً إذا كنت قلقاً بخصوص ارتفاع الكولسترول.

الفواكه

هناك مجموعة من الفواكه تساعد على خفض الكولسترول، منها الموز والبطيخ والليمون “الحامض” والتوت والدرّاق “الخوخ” والبرقوق والكمثرى والتفاح. تمتاز هذه الفواكه بأنها غنية بالألياف.