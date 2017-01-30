 كاتب صحفي: تهديدات الرئيس الأمريكي لإيران «مُخدرات سياسية» | صحيفة تواصل الالكترونية

كاتب صحفي: تهديدات الرئيس الأمريكي لإيران «مُخدرات سياسية»

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كاتب صحفي: تهديدات الرئيس الأمريكي لإيران «مُخدرات سياسية»

تواصل – متابعات:
عدّ الكاتب عبدالعزيز السويد، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران بأنها جرعة زائدة مما سماه “المخدرات السياسية”، التي لا صدى لها في الواقع.

وقال السويد في مقاله المنشور بصحيفة “الحياة”: “خلال وقت قصير أطلقت إدارة ترامب جرعة زائدة من التصريحات المتشددة ضد إيران، حتى يخيّل لمن يتابعها أن الرئيس الأمريكي امتطى صهوة حصانه الأسود شاهراً مسدسيه في وجه خامنئي”.

وأضاف: “هذه الجرعة الزائدة ليست إلا مخدرات سياسية تختلف في النوعية عن جرعات كيري وأوباما، الواقع الماثل أمامنا لا ينبئ بتغيرات على الأرض، فما زالت القوات الأمريكية تعمل جنباً إلى جنب مع الحرس الثوري في العراق.. وإذا كان ترامب بهذا التشدد لماذا يستمر في السماح أو عدم الاعتراض على الحشد الطائفي بقياداته؟!”.

 

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