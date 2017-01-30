 شرطة الجوف: ضبط المشاركين في مضاربة دومة الجندل | صحيفة تواصل الالكترونية

شرطة الجوف: ضبط المشاركين في مضاربة دومة الجندل

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شرطة الجوف: ضبط المشاركين في مضاربة دومة الجندل

تواصل ـ خالد العبدلله:

ضبطت شرطة محافظة دومة الجندل بالجوف، الشبان المشاركين في مضاربة جماعية، وأحالت 6 مِنهُم لدار الملاحظة الاجتماعية ـ كونهم أحداثاً ـ وأوقفت باقي الأطراف.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة الجوف، الرائد يزيد بن سعود النومس: أنه عند  الساعة 11:45 مساء يوم الأحد الماضي تبلَّغت شرطة دومة الجندل بوجود مُضاربة جماعية بين مجموعة شباب، وقيام أحد الأطراف بإطلاق النار في الهواء؛ مما نتج عنهُ إصابات بسيطة لـ3 شبان، مشيراً إلى أنه تم إيقاف المشاركين في المضاربة، وأُحيلت كامل أوراق القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

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