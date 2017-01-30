«التعليم»: تحديد الاحتياج للوظائف سيتقرر نهاية العام الدراسي الجاري

تواصل – سعود الخالد:

قال مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم: إن تحديد الاحتياج للوظائف التعليمية سيتقرر – بمشيئة الله- عند نهاية العام الدراسي الجاري ولا علاقة لتحديد الاحتياج بموضوع شغور الوظائف نتيجة التعاقد.

وأوضح العصيمي في تغريدات عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أنه سيتم تحديد الاحتياج بناءً على حاجة المدارس الفعلية إن وجدت في بعض التخصصات.

يشار إلى أن وزارة الخدمة المدنية أعلنت اليوم الثلاثاء، جدولتها الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي الحالي 1438/1439هـ، وجاءت خالية من الوظائف التعليمية.