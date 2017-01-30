شركة «المياه»: ارتفاع منسوب المياه السطحية بحي الموسى خارج اختصاصاتنا (فيديو)

تواصل – الرياض:

أكَّدت شركة المياه الوطنية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عدم اختصاصها بما يتعلق بارتفاع منسوب المياه السطحية داخل حي الموسى، مبينة أن اختصاصها يتمثل في خدمات الصرف الصحي.

وذكرت شركة المياه في بيانها: أنها وضعت حلولاً مؤقتة لتخفيف معاناة السكان حتى يتم إكمال شبكة الصرف الصحي، وشبكات تخفيض منسوب المياه السطحية من خلال تكليف متعهد بنزح العقارات السكنية المتضررة بحسب الآليات المتبعة.

وأضافت: أنها أدرجت 562 عقاراً متضرراً، ونزح نحو 170 صهريجاً يومياً، وبدأت إجراءات طرح مشاريع تنفيذ شبكات وتوصيلات صرف صحي للمناطق ذات المصبات الجاهزة بحي طويق، بتكلفة إجمالية 130 مليون ريال، 80 مليوناً منها لـ”حي الموسى”، لافتةً إلى أنها تُنسِّق مع “هيئة تطوير الرياض” للحلول المؤقتة بالحي، بحيث تقوم الأخيرة بتنفيذ مشاريع تخفيض منسوب المياه السطحية الواقعة ضمن اختصاصاتها.