ثغرة في تطبيقات «iOS» تُهدِّد بيانات الملايين

تواصل – وكالات:

كشف الباحث الأمني ويل سترافيش، أن عدداً كبيراً من التطبيقات المخصَّصة لنظام آي أو إس “iOS” المُتاحة عبر متجر “آب ستور”، عُرضة لثغرة تتيح للقراصنة تنفيذ هجوم من نوع “رجل في المنتصف” MITM؛ مما يجعل بيانات المستخدمين تتعرض للخطر.

وقال سترافيش، عبر مدونته الشخصية: إنه أثناء تحليل شفرة برمجية خاصة بتطبيقات متاحة على متجر “آبل آب ستور” وجد أن مئات منها معرَّضة لعلميات الاعتراض الصامت للبيانات من القراصنة حتى وإن كانت مؤمنة، لافتاً إلى أن التحليل الأولى للبيانات أظهر وجود 76 من التطبيقات الشهيرة لنظام iOS، وتحديداً التي تعمل على نظام iOS 10، عُرضة لثغرة تسمح بهجمات “رجل في المنتصف”، حتى وإن كان نقل البيانات فيها مؤمن ومشفر باستخدام بروتوكول طبقة النقل المؤمنة TSL.

ونبَّه الباحث الأمني سترافيش، إلى أن تلك التطبيقات المعرَّضة للهجوم تم تحميلها نحو 18 مليون مرة على أجهزة “آبل” الذكية العاملة بنظام iOS 10؛ مما يضع بيانات الملايين من المستخدمين عُرضة للاعتراض، أو تلاعب القراصنة، حيثُ تعمل الثغرة بسبب كود تستخدمه هذه التطبيقات يسمح بقبول أي شهادة توثيق لإنشاء اتصال مؤمن؛ مما يُسهِّل للقراصنة خداع التطبيقات، واعتراض الاتصال خاصة إن كان المستخدم متصلاً عبر شبكة لاسلكية، حيث شدَّد سترافيش أن الثغرة يصعب استغلالها إذا كان المستخدم متصلاً بالإنترنت عبر شبكات الجوال.

وأكَّد سترافيش، أن 33 من هذه التطبيقات متأثرة بشكل منخفض بالثغرة التي تسمح بهذه الهجمات، حيث يُمكن للقراصنة الحصول على بيانات حساسة جزئياً مثل عناوين البريد الإلكتروني، وبعض البيانات التي يتم تسجيلها بشكل غير مؤمن، حيث وصل عدد التطبيقات المتأثرة بشكل متوسط من الثغرة إلى نحو 24 تطبيقاً، ويمكن للقراصنة اعتراض عمليات تسجيل الدخول، والحصول على رموز المصادقة لهذه العمليات؛ مما يُعرِّض حسابات مستخدمي هذه التطبيقات لخطر الاختراق.

وبلغ عدد التطبيقات المتأثرة بشكل عالي الخطورة لهذه الثغرة نحو 19 تطبيقاً، حيث يُمكن للقراصنة اعتراض عمليات تسجيل دخول إلى حسابات حساسة مثل الحسابات المالية والبنكية، وحسابات خدمات طبية، كما يستطيع القراصنة الحصول على الرموز الأمنية لمحاكاة عمليات تسجيل الدخول فيما بعد.