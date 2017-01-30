 أهالي صامطة يشيعون جثمان الشهيد «مدخلي» (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

أهالي صامطة يشيعون جثمان الشهيد «مدخلي» (صور)

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أهالي صامطة يشيعون جثمان الشهيد «مدخلي» (صور)

تواصل – واس:

شيع أهالي محافظة صامطة، بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء، جثمان شهيد الواجب الجندي أول وائل بن أحمد عمير مدخلي، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم المصلين، بمصلى العيد بقرية الجرادية، قائدُ حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي، وعدد من قيادات حرس الحدود بالمنطقة، وعدد من مديري الإدارات الحكومية، وجموع من الأهالي.

ونقل اللواء العتيبي عقب الصلاة، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة، وتعازي أمير منطقة جازان لذوي الشهيد، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته.

وعبر ذوو الشهيد، من جانبهم، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعاً عن الوطن الغالي، مؤكدين فخرهم بما قدمه من تضحية وبطولة؛ فداء لهذا الوطن ودفاعاً عن مقدساته.

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